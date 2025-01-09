Генсек НАТО призвал дать Украине все необходимое для продолжения борьбы с Россией

Рютте: страны НАТО должны дать Украине все для продления борьбы с РФ до победы

Страны Североатлантического альянса должны предоставить Украине все необходимое, чтобы она продолжала борьбу с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу альянса.

«Прежде всего нам нужно сделать все возможное, чтобы обеспечить Украину всем необходимым в плане подготовки и оснащения, чтобы продлить борьбу и одержать победу в этой борьбе», — сказал он на заседании контактной группы по поддержке Украины, которое проходит на американской военной базе «Рамштайн» в Германии.

Генсек отметил, что за украинским конфликтом «наблюдает весь мир», поскольку он «имеет прямые последствия для глобальной безопасности».

По его словам, страны НАТО должны обеспечить Украине наилучшее положение для будущих переговоров, которые должны однажды начаться по инициативе Киева.

До этого Рютте заявил о необходимости увеличения расходов на оборону, укрепления оборонной промышленности и расширения производства. Он отметил, что Североатлантический альянс пока не производит достаточного количества военной продукции, чтобы защитить себя в долгосрочной перспективе.

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