Со склада армии США похитили военную технику и 18 штыков

Неизвестные украли со склада армии в Калифорнии три машины Humvee и 18 штыков

Неизвестные проникли на склад армии США в городе Тастин штата Калифорния, откуда похитили три военные машины Humvee, 18 штыков и оборудование для пулеметов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

«Неизвестные зашли на склад в резервном центре армии в Тастине. Было обнаружено, что у нескольких камер хранения удалены замки и отсутствует снаряжение... Забор был перерезан, чтобы получить доступ к парковке военных автомобилей», — говорится в сообщении правоохранителей.

По данным полиции, инцидент произошел вечером 8 января (утро 9 января мск). В настоящее время подтверждена пропажа трех Humvee, восьми креплений для пулеметов на машинах, семи штативов для пулеметов, медицинского оборудования, 40 биноклей и 18 штыков. При этом злоумышленники попытались открыть склад униформы, но это у них не вышло, отметили в полиции.

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