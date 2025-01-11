Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Со склада армии США похитили военную технику и 18 штыков

Неизвестные украли со склада армии в Калифорнии три машины Humvee и 18 штыков
close
U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Неизвестные проникли на склад армии США в городе Тастин штата Калифорния, откуда похитили три военные машины Humvee, 18 штыков и оборудование для пулеметов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

«Неизвестные зашли на склад в резервном центре армии в Тастине. Было обнаружено, что у нескольких камер хранения удалены замки и отсутствует снаряжение... Забор был перерезан, чтобы получить доступ к парковке военных автомобилей», — говорится в сообщении правоохранителей.

По данным полиции, инцидент произошел вечером 8 января (утро 9 января мск). В настоящее время подтверждена пропажа трех Humvee, восьми креплений для пулеметов на машинах, семи штативов для пулеметов, медицинского оборудования, 40 биноклей и 18 штыков. При этом злоумышленники попытались открыть склад униформы, но это у них не вышло, отметили в полиции.

4 января служивший в армии США русскоязычный американец Алексей заявил «Газете.Ru», что в американской армии воруют технику, предназначенную для отправки на Украину. При этом, по его словам, в войсках строгая дисциплина.

Ранее в США курьер не успел доставить заказы и выбросил посылки в лесу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами