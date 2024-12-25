Курьер опоздал на склад и выбросил все недоставленные посылки в лесу

В США курьер не успел доставить заказы и выбросил посылки в лесу

В США курьер выбросил десятки недоставленных посылок в лесу, пишет The Independent.

На прошлой неделе водитель службы доставки FedEx не успел вовремя развезти заказы жителям города Бонифэй во Флориде. Впоследствии горожане сообщили о брошенных в лесу или на обочине дороги коробках с логотипом компании. Затем полицейские связались с FedEx, чтобы установить личность водителя.

Поиски привели их к Льюису, уроженцу Алабамы. Он признался, что выбросил недоставленные посылки в окрестностях города, а не вернул их на склад, потому что была глубокая ночь. В указанном им месте были обнаружены 44 посылки, которые затем вернули в местное почтовое отделение.

Представитель компании сообщил, что мужчина больше не работает на FedEx, а в его отношении возбуждены уголовные дела. Известно, что курьеру предъявили обвинения в краже в особо крупных размерах и незаконном сбросе мусора.

Ранее в Москве курьер на электровелосипеде сбил пешехода и сбежал, бросив его без сознания.