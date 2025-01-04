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Служивший в ВС США русский рассказал о воровстве в американской армии

Русскоязычный американец рассказал, что в армии США воруют технику, предназначенную Украине
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U.S. Air Force/Global Look Press

Служивший в армии США русскоязычный американец Алексей заявил «Газете.Ru», что в американской армии воруют технику, предназначенную для отправки на Украину.

«Иногда говорят, что только в российской армии крадут. Нет, так в любых армиях. Если чего-то по бумагам не проходит, проще не возвращать, а себе забрать. Нам как-то принесли мешок с целеуказателями, и сержант говорит: «Ну, они все равно на гуманитарную помощь на Украину пойдут, так что, если хотите, можете брать», — рассказал Алексей.

По его словам, один такой целеуказатель стоит по меньшей мере $1000.

При этом, как добавил Алексей, в армии строгая дисциплина. Наказать могут даже за шутки, особенно если они касаются этнической принадлежности.

«Скажешь что-то в присутствии сержанта — сразу: «Давай, иди, дави землю», и чел идет отжиматься. Считается, что мы здесь все профессионалы, разделения быть не должно», — сказал мужчина.

Подробнее о том, как в ВС США относятся к русскоязычным и насколько настоящие сержанты похожи на своих кинематографических прототипов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон начал поставки вооружения Киеву еще до начала специальной военной операции.

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