Последствия атаки ВСУ на Котовск устранят за средства облбюджета

Власти Тамбовской области направят средства областного бюджета для ликвидации последствий атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Котовск. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

«В результате теракта ВСУ пострадали два пятиэтажных дома — выбиты окна и повреждены балконы. В ближайшее время все повреждения будут устранены, этим занимается рабочая группа при администрации города. Окажем необходимую поддержку со стороны областного бюджета», — написал врио главы региона.

Первышов добавил, что в результате атаки пострадали семь мирных жителей. У троих из них диагностировали порезы, еще четверо пожаловались на повышенное давление, уточнил врио губернатора. В настоящее время всем пострадавшим оказана необходимая помощь, отметил Первышов.

Об атаке беспилотников на Котовск Первышов сообщал утром 11 января. Врио губернатора заверил, что в регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности, оперативные службы работали в режиме повышенной готовности.

Ранее появились кадры с места атаки беспилотников в Котовске.