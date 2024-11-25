Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались устроить «кровавую баню» в Селидово, намереваясь повторить провокацию как в Буче. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что в городе работали каратели, которые нападали на мирных жителей. По его словам, таким образом украинские войска планировали повторить провокацию как в Буче. Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили «кровавую баню» за два-три дня до взятия Селидово под контроль, подчеркнул посол.

«С подробностями и доказательствами произошедшего будут разбираться следственные органы. Сейчас есть показания жертв и свидетелей», — сказал Мирошник.

23 ноября житель Селидово рассказал, что военнослужащие украинской армии без разрешения жильцов занимали жилые квартиры и дома в городе, выгоняя владельцев. Он пояснил, что рейдерский захват жилья производился по мере отступления украинских войск из города.

Ранее стало известно, что ВСУ заминировали объекты инфраструктуры при отступлении из Селидова.