В Минобороны рассказали об особенностях штатных винтовок российских снайперов

Штатные винтовки российских снайперов позволяют им поражать цели, которые находятся за стенами зданий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«В боевой работе военнослужащие снайперских подразделений используют различные снайперские винтовки. Благодаря калибру штатного вооружения снайперы могут поражать цели, находящиеся даже за стенами зданий», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что российские снайперы неоднократно доказывали свою универсальность в ходе выполнения задач спецоперации. Так, как отметили в ведомстве, они могут выступать в роли разведчиков, корректировщиков, «свободных охотников», а также останавливать продвижение сил Украины.

В декабре боец башкирской стрелковой роты имени Ахата Ахметьянова 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Ахмет» рассказал, что традиционные снайперские пары меняют на тройки из-за высокой активности беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Боец уточнил, что один из членов отряда должен прикрывать сослуживцев.

Ранее российский снайпер победил в снайперской дуэли двух снайперов ГУР Украины.