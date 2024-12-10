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Российский снайпер победил в снайперской дуэли двух снайперов ГУР Украины

Кадыров показал кадры снайперской дуэли «Аида» против двух украинских снайперов

Российский снайпер, командир группы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» победил в снайперской дуэли двух снайперов Главного управления разведки (ГУР) Украины в ходе боевых действий в Курской области. Видео опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Наш славный «Аид» устроил засаду по маршруту следования противника и точным огнем ликвидировал двух вражеских снайперов. Отлично сработано!» — пишет Кадыров.

На кадрах видно, что «Аид» поочередно ликвидировал двух вражеских снайперов, которые прятались на пересеченной местности.

1 декабря сообщалось, что операторы беспилотных летательных аппаратов группы «Аида» спецназа «Ахмат» ликвидировали пункт временной дислокации украинских сил в одном из сел неподалеку от Суджи в Курской области России.

Спецназ «Ахмат» действует в Курской области с начала вторжения украинской армии в этот регион России.

Ранее разведчик рассказал, как под Работино уничтожают направленные для усиления ВСУ дроны.

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