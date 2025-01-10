В сети появились кадры последствий массированной атаки на Ростовскую область

В интернете появились кадры последствий атаки беспилотниками Вооруженных сил Украины Ростовской области. Видео распространил Telegram-канал Don Mash.

На кадрах виден пожар, возникший близ здания. Из ролика не понятно, горит сама постройка или же деревья рядом с ней.

Как сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в Мясниковском районе в результате атаки украинских беспилотников загорелся дом, в селе Крым начался пожар на предприятии. В хуторе Крюков Куйбышевского района после падения БПЛА повреждения получили несколько строений.

Средствами радиоэлектронной борьбы удалось подавить и уничтожить 16 беспилотников.

По словам Слюсаря, пострадавших в результате атаки нет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Курской области сбили дроны ВСУ, которые пытались атаковать «Куриное Царство».