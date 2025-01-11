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Свыше 15 беспилотников атаковали Воронежскую область

Гусев сообщил об атаке более 15 дронов на Воронежскую область
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Станислав Красильников/РИА Новости

На территории Воронежской области ночью уничтожили свыше 15 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Еще несколько БПЛА обнаружены и уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в Воронеже. Всего в регионе нынешней ночью сбито уже более 15 БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:46 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, отметил Гусев. Опасность атаки дронов в регионе сохраняется, добавил он.

В ночь на 10 января в пригороде Воронежа средства радиоэлектронной борьбы подавили несколько беспилотников. По данным Гусева, в строениях одного предприятия выбиты стекла, в другом населенном пункте повреждены окна частного дома и посечен забор.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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