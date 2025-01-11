Свыше 15 беспилотников атаковали Воронежскую область

Гусев сообщил об атаке более 15 дронов на Воронежскую область

На территории Воронежской области ночью уничтожили свыше 15 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Еще несколько БПЛА обнаружены и уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в Воронеже. Всего в регионе нынешней ночью сбито уже более 15 БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:46 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений, отметил Гусев. Опасность атаки дронов в регионе сохраняется, добавил он.

В ночь на 10 января в пригороде Воронежа средства радиоэлектронной борьбы подавили несколько беспилотников. По данным Гусева, в строениях одного предприятия выбиты стекла, в другом населенном пункте повреждены окна частного дома и посечен забор.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.