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Еще несколько беспилотников подавили в пригороде Воронежа

Гусев: в пригороде Воронежа РЭБ подавили еще несколько БПЛА, пострадавших нет
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Средства Радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили еще несколько беспилотников в пригороде Воронежа. Предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В строениях одного предприятия выбиты стекла. В другом населенном пункте пострадали окна частного дома и посечен забор.

Губернатор рассказал, что в результате предыдущей атаки на город после уничтожения беспилотников и падения обломков пострадали окна четырех частных домов, а также автомобиль. Осмотр последствий произошедшего продолжится в светлое время суток, отметил Гусев.

В другом пригороде при первой атаке незначительные повреждения получил один частный дом, в котором никто не проживал, и автомобиль. Устранение последствий, пообещал губернатор, начнется после разрешения от оперативных служб.

Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется, добавил он.

Вечером 9 января сообщалось, что в Воронеже произошла серия взрывов. Гусев рассказал, что средства ПВО и РЭБ уничтожили несколько дронов в двух пригородах города.

Ранее в Воронеже жилой дом эвакуировали после обнаружения обломков беспилотников.

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