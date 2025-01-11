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США планируют добиться военного превосходства над Китаем

Пентагон: США намерены превзойти Китай в военной сфере
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Mindaugas Kulbis/AP Photo

США модернизируют свои вооруженные силы, чтобы добиться военного превосходства над Китаем. Об этом заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, выступая в Университете Джонса Хопкинса.

«Мы сосредоточились на проведении изменений, необходимых для того, чтобы превзойти КНР и обеспечить наше устойчивое военное преимущество. Результатом стали более модернизированные и гибкие силы», — отметила она.

По мнению Хикс, США уже «сохраняют значительное превосходство во многих областях по сравнению с КНР и Россией».

«Мы также опережаем армию Китая в быстром и ответственном использовании данных и искусственного интеллекта, что делает наше преимущество в принятии решений еще более значительным, чем оно есть сейчас», — продолжила первый замминистра обороны США.

Хикс заверила, что США не ведет идеологическую борьбу за мировое господство с КНР, поскольку на это нет причин.

«КНР никуда не денется. И это нормально. Мы тоже», — добавила она.

В начале декабря 2024 года сообщалось, что власти КНР ввели санкции в отношении 13 американских военных предприятий из-за поставок оружия Тайваню. В министерстве иностранных дел Китая уточнили, что продажа США оружия Тайваню является грубым нарушением принципа «одного Китая», а также трех китайско-американских коммюнике. Дипломаты расценивают это как серьезное вмешательство во внутренние дела Китая.

Ранее в Пентагоне заявили, что в войне с Китаем США смогут победить.

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