Китай ввел санкции в отношении 13 американских компаний

Власти КНР ввели санкции в отношении 13 американских военных предприятий из-за поставок оружия Тайваню, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.

В ведомстве уточнили, что продажа США оружия Тайваню является грубым нарушением принципа «одного Китая», а также трех китайско-американских коммюнике. Дипломаты расценивают это как серьезное вмешательство во внутренние дела Китая.

В результате в санкционный список Китая попали 13 предприятий и шесть руководящих лиц.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что китайские специалисты изучают, как Россия работает в вопросах борьбы с санкциями Запада.

Пекин решил подстраховаться на случай ужесточения ограничений из-за конфликта вокруг Тайваня.

Источники газеты отметили, что китайские специалисты также консультируются с коллегами из России. Представители КНР периодически посещают страну, где встречаются с сотрудниками различных ведомств.

Ранее в Китае категорически отвергли возможность заявлений о независимости Тайваня.