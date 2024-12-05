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Китай ввел санкции в отношении 13 американских компаний

МИД: Китай ввел санкции против 13 военных предприятий США

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Aly Song/Reuters

Власти КНР ввели санкции в отношении 13 американских военных предприятий из-за поставок оружия Тайваню, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.

В ведомстве уточнили, что продажа США оружия Тайваню является грубым нарушением принципа «одного Китая», а также трех китайско-американских коммюнике. Дипломаты расценивают это как серьезное вмешательство во внутренние дела Китая.

В результате в санкционный список Китая попали 13 предприятий и шесть руководящих лиц.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что китайские специалисты изучают, как Россия работает в вопросах борьбы с санкциями Запада.

Пекин решил подстраховаться на случай ужесточения ограничений из-за конфликта вокруг Тайваня.

Источники газеты отметили, что китайские специалисты также консультируются с коллегами из России. Представители КНР периодически посещают страну, где встречаются с сотрудниками различных ведомств.

Ранее в Китае категорически отвергли возможность заявлений о независимости Тайваня.

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