В Пентагоне заявили, что в войне с Китаем США смогут победить

Соединенные Штаты в случае гипотетического военного конфликта с Китаем смогли бы победить, поскольку у американской армии больше опыта ведения боевых действий. Об этом сообщает американский портал Defense One со ссылкой на неназванного сотрудника разведки США.

«Мы, как вооруженные силы США, имеем большой опыт ведения войн… На самом деле у китайцев в НОАК (Народно-освободительная армия Китая – прим. ред.) сейчас вообще нет никого, кто действительно был на войне», - считает он.

Портал отмечает, что Пентагон продвигается вперед в модернизации, готовясь к «потенциальной войне с Китаем», которую, по словам разведчика, председатель КНР Си Цзиньпин «почти наверняка» считает неизбежной.

«Я не хочу полагаться на то, что китайцы плохи (на поле боя – прим. ред.). Потому что мы не узнаем, что они плохи, пока они не начнут в нас стрелять, и я не хочу оказаться в ситуации, когда я узнаю, что они на самом деле настолько хороши», - сказал сотрудник.

22 апреля заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся заявил, что Китай не стремится вступать в холодную или горячую войну с какими-либо государствами, однако нарушать его суверенитет недопустимо.

Ранее Китай потребовал от США уважать его права и интересы.