В Пентагоне рассказали, насколько выросли вложения США в создание новых вооружений

Пентагон: США вложили более $1,2 трлн за 4 года в разработку нового оружия

Замминистра обороны страны Кэтлин Хикс заявила, что Вашингтон вложил более $1,2 трлн за четыре года в разработку новых вооружений. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, эта сумма превышает любой четырехлетний период на протяжении всего периода холодной войны.

«Когда мы смотрим на четыре годовых оборонных бюджета и множество дополнительных законопроектов о финансировании, то суммируя все наши инвестиции в средства (вооружений. — «Газета.Ru»), проведение исследований и разработку вместе с закупками, реальная сумма в долларах составляет более 1,2 триллиона», — поделилась Хикс.

Она добавила, что Пентагон занимается также разработкой и внедрением инновационных оперативных концепций помимо разработки новых видов вооружений.

До этого заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх говорила, что администрация президента США Джо Байдена оставит команде будущего главы государства Дональда Трампа почти $4 млрд, выделенные на оружие для Украины.

Ранее эксперт оценил вероятность отказа Трампа от поставок оружия Киеву.