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Брянскую область атаковал беспилотник

Губернатор Богомаз: силы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью
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Inna Varenytsia/Reuters

В небе над Брянской областью был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор приграничного региона Александр Богомаз.

По его словам, беспилотник был ликвидирован силами ПВО РФ. Богомаз уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений тоже нет. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

До этого атаки беспилотников на Брянскую область были зафиксированы в ночь на 8 января. В общей сложности были уничтожены четыре БПЛА, которые атаковали регион в 4:54 и 6:06. При этих налетах также обошлось без пострадавших и разрушений. Богомаз выразил благодарность подразделениям ПВО.

Вечером 8 января в Белгороде обломки сбитого беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины упали на многоквартирный дом.

Ранее сообщалось о первом применении на СВО новейшей версии «кошмара ВСУ».

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