Брянскую область атаковал беспилотник

В небе над Брянской областью был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор приграничного региона Александр Богомаз.

По его словам, беспилотник был ликвидирован силами ПВО РФ. Богомаз уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений тоже нет. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

До этого атаки беспилотников на Брянскую область были зафиксированы в ночь на 8 января. В общей сложности были уничтожены четыре БПЛА, которые атаковали регион в 4:54 и 6:06. При этих налетах также обошлось без пострадавших и разрушений. Богомаз выразил благодарность подразделениям ПВО.

Вечером 8 января в Белгороде обломки сбитого беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины упали на многоквартирный дом.

Ранее сообщалось о первом применении на СВО новейшей версии «кошмара ВСУ».