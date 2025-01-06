Хуситы атаковали американский авианосец при подготовке к удару по Йемену

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о массированной атаке на авианосец США USS Harry Truman, который готовился к удару по Йемену. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы провели качественную военную операцию против американского авианосца USS Harry Truman в северной части Красного моря», — заявили вооруженные силы хуситов.

Удары наносились двумя крылатыми ракетами и четырьмя беспилотниками. По данным хуситов, США готовились нанести массированный воздушный удар по Йемену, однако из-за их атаки эту попытку удалось сорвать.

5 января стало известно, что хуситы нанесли ракетный удар по тепловой электростанции «Орот Рабин» на северо-западе Израиля. Об этом заявил представитель йеменских вооруженных сил Яхья Сариа. По его словам, электростанция, которая является крупнейшей в Израиле, была атакована гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» и операция достигла своей цели.

Ранее США ударили по зданию министерства обороны хуситов.