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Суд начал рассмотрение дела двух летчиков ВСУ, обвиняемых в терроризме

Суд рассмотрит дело обвиняемых в терроризме пилотов ВСУ Шиманского и Морозова
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Depositphotos

2-й Западный окружной военный суд начал рассмотрение дела украинских пилотов Дмитрия Шиманского и Александра Морозова, которых обвиняют в террористической деятельности. Об этом сообщает ТАСС.

«Поскольку в материалах уголовного дела содержатся документы, содержащие государственную тайну, а также в целях обеспечения безопасности участников процесса, судом принято решение о рассмотрении дела в закрытом режиме», — заявил судья.

Шиманскому и Морозову предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного кодекса России. В частности, речь идет о терроризме, нарушении правил международных полетов и незаконном пересечении государственной границы.

Летчиков задержали в 2023 году. В рамках следствия они дали показания о планируемых Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины терактах с «грязной бомбой» и переброске малых ядерных переносных зарядов.

Мужчины заключены под стражу и находятся в одном из столичных СИЗО. В декабре им продлили срок ареста.

Ранее стало известно, когда суд начнет рассматривать дело о теракте на Крымском мосту.

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