Жаловавшийся Путину доброволец из Сербии получил гражданство РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ 22 лиц, включая воевавшего за российскую армию в зоне проведения военной спецоперации сербского добровольца Александра Йокича. Текст указа появился на портале официального опубликования правовых актов.

«Йокич Александр, родившийся 26 января 2003 года в Сербии», — указано в списке принятых в российское гражданство.

В апреле Йокич записал видеообращение к Путину, в котором жаловался, что его могут депортировать на родину, где ему грозит 25 лет тюрьмы за наемничество. Серб заявлял, что ему отказывают в гражданстве РФ и не платят за службу и ранения, хотя он служит в Донбассе с 2021 года, участвовал в освобождении Мариуполя, был дважды ранен и имеет боевые награды.

Тогда на ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он заявил, что обратился в защиту серба в российское МВД. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее обращение к Путину записал другой боец СВО, который пожаловался на работу чиновников Алтайского края.