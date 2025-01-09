ТАСС: 26 солдат Украины сдались в плен за время контратаки ВСУ в Курской области

За время контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области 26 украинских военнослужащих сдались в плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, за сутки в российский плен сдались четверо военных ВСУ.

Согласно данным ТАСС, более половины личного состава из 225-го штурмового батальона ВСУ в Курской области — заключенные.

7 января в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Север» ударили по живой силе ВСУ, поразив девять вражеских бригад в Курской области. Боевые столкновения произошли в районе семи населенных пунктов.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США раскрыли, зачем Зеленскому контратака ВСУ под Курском.