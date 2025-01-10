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Бронегруппа десантников уничтожила группу ВСУ в Курской области

МО РФ: крымские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в курском приграничье
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Станислав Красильников/РИА Новости

Бронегруппа гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из крымской Феодосии группировки войск «Север» уничтожила группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), прятавшуюся в опорнике в приграничье Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

В ведомстве отметили, что такие рейды происходят в любое время суток, бойцы подбираются к позициям украинских войск почти вплотную.

«Завозим пехоту. Параллельно отрабатываем лесопосадку, чтобы пехоте было проще. Подвозим их максимально близко, чтобы было проще, и возвращаемся», – сказал наводчик-оператор БМД-4М.

Он подчеркнул, что российским военнослужащим всегда играет на руку эффект неожиданности: украинские солдаты не ожидают атаки ВС России. К тому же российских штурмовиков поддерживает артиллерия.

Утром 10 января Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России.

Ранее ряд европейских стран пообещали поставить на Украину несколько десятков тысяч беспилотников.

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