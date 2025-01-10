Очевидцы сообщают, что в Польше происходит масштабное перемещение техники НАТО. Об этом сообщил РИА Новости координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

«В последние дни из Польши много поступает сведений об огромном перемещении сил и средств. Перемещение техники идет настолько глобальное, что не замечать его просто не получается», — отметил он в интервью агентству.

Лебедев также упомянул, что один из свидетелей прислал ему видеозаписи транспортировки техники по объездной дороге Варшавы. Очевидец рассказал, что ему встретилась колонна из четырех грузовиков, предположительно перевозящих американские бронетранспортеры MaxxPro. Его коллеги, находившиеся в этом районе, сообщали о десятках подобных мини-колонн, замеченных за последние четыре ночи. Колонна, которую увидел собеседник Лебедева, направлялась на запад, а еще одну он заметил на трассе к Кракову, недалеко от Жешува — города, который служит транспортным узлом для западных поставок оружия на Украину.

Другой источник, с которым общался Лебедев, рассказал о своем возвращении из Белоруссии в Польшу через Литву. «Говорит, что по Польше в сторону Калининграда тянутся бесконечные караваны тралов с танками», — сообщил Лебедев, добавив, что его коллега рассказывал о прибытии в порт Гданьск двух американских кораблей с вооружением и, возможно, именно их он заметил на дороге.

Лебедев предположил, что западные страны готовят Польшу к потенциальному конфликту с Россией и возможной блокаде Калининграда.

В декабре политолог Сергей Марков заявил, что Североатлантический альянс может ввести войска на Украину сразу после того, как будет заключено мирное соглашение, при этом «оккупационный корпус» будет назван миротворцами.

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