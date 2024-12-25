Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали о попытках НАТО увеличить присутствие в Эстонии

Politico: НАТО не увеличила контингент в Эстонии из-за нехватки войск Британии
close
Ints Kalnins/Reuters

НАТО не смогла увеличить контингент в Эстонии из-за нехватки войск Великобритании. Об этом сообщает издание Politico.

«НАТО создала боевые группы в большинстве восточных стран-участниц и планирует расширить эти группы в Латвии и Литве», — говорится в публикации.

В материале также приводятся данные о присутствии контингента НАТО в Эстонии. Так, Великобритания обещала привести в готовность свою 4-ю бригадную боевую группу для быстрого развертывания. Однако на данный момент всего около 900 британских военнослужащих находятся в Эстонии в составе многонациональных сил НАТО на авиабазе Тапа к западу от Таллина.

В июле Архив национальной безопасности США рассекретил еще одну порцию документов, в том числе подготовленный членами Совета по нацбезопасности меморандум. В документе говорится о том, что необходимо поддержать возможность членства Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, а также южных государств в НАТО.

До этого бывший министр обороны Эстонии Калле Лаанет объяснил необходимость увеличения оборонных расходов «угрозой со стороны РФ».

Ранее в Эстонии допустили вступление Украины в НАТО без части территорий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами