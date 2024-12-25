НАТО не смогла увеличить контингент в Эстонии из-за нехватки войск Великобритании. Об этом сообщает издание Politico.

«НАТО создала боевые группы в большинстве восточных стран-участниц и планирует расширить эти группы в Латвии и Литве», — говорится в публикации.

В материале также приводятся данные о присутствии контингента НАТО в Эстонии. Так, Великобритания обещала привести в готовность свою 4-ю бригадную боевую группу для быстрого развертывания. Однако на данный момент всего около 900 британских военнослужащих находятся в Эстонии в составе многонациональных сил НАТО на авиабазе Тапа к западу от Таллина.

В июле Архив национальной безопасности США рассекретил еще одну порцию документов, в том числе подготовленный членами Совета по нацбезопасности меморандум. В документе говорится о том, что необходимо поддержать возможность членства Украины, Латвии, Литвы, Эстонии, а также южных государств в НАТО.

До этого бывший министр обороны Эстонии Калле Лаанет объяснил необходимость увеличения оборонных расходов «угрозой со стороны РФ».

Ранее в Эстонии допустили вступление Украины в НАТО без части территорий.