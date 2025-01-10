Расчет «Гвоздики» ВС РФ сорвал подвоз снарядов с Украины в Курскую область

Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» группировки войск «Север» ВС РФ сорвали подвоз боеприпасов в приграничье Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на рассказ бойца с позывным «Енисей».

Сообщается, что основные пути снабжения группировки ВСУ в регионе были взяты под огневой контроль.

«Расчеты самоходных гаубиц 2С1 ведут огонь с закрытых огневых позиций, постоянно меняя место дислокации. Операторы разведывательных беспилотников круглые сутки ведут наблюдение за всеми путями подвоза снабжения малых мобильных групп ВСУ и передают координаты артиллеристам», — прокомментировали рассказ наводчика «Енисея» в министерстве обороны РФ.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 46 танков и 13 тыс. человек в первую неделю 2025 года.

Уточняется, что 9,7 тыс. человек были ликвидированы или выведены из строя в зоне СВО. Еще свыше 3 тыс. человек — в Курской области РФ. Большая часть танковых потерь ВСУ в первую неделю 2025 года — 29 — приходится на Курскую область. Еще 17 — на зону СВО.

Также сообщается о сбитых истребителе Су-27 и вертолете МиГ-29 воздушных сил Украины.

Ранее в Курской области сбили дроны ВСУ, которые пытались атаковать «Куриное Царство».