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Несколько украинских беспилотников уничтожили под Воронежем

Гусев: средства ПВО и РЭБ уничтожили несколько дронов в двух пригородах Воронежа
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Министерство обороны РФ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и уничтожили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в двух пригородах Воронежа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«На земле зафиксированы повреждения двух частных домов», — написал он в 22:12 по мск.

По предварительным данным, в результате налета дронов никто не пострадал.

Гусев предупредил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников. Он напомнил местным жителям, что недопустимо приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам. При обнаружении таких предметов необходимо позвонить по телефону 112, добавил губернатор.

Утром 8 января пресс-службе министерства обороны РФ сообщили, что в течение ночи над регионами страны были уничтожены 32 украинских беспилотника. В частности, в Саратовской области сбили 11 дронов. Позже стало известно, что Вооруженные силы Украины использовали для атаки на Саратовскую область БПЛА «Бобер», которые способны преодолевать расстояние до 1000 км.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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