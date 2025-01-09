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Американский самолет-разведчик совершил полет вблизи границы России

Yle: американский самолет-разведчик пролетел над Финляндией вблизи границы РФ
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Alan Wilson/Flickr

Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США провел наблюдательный полет близ границы России с Финляндией. Об этом в четверг сообщило финское телерадиовещание Yle.

«Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС США пролетел вечером в воздушном пространстве Финляндии. Самолет пару часов летал туда и обратно между Коуволой и Йоэнсуу», – говорится в сообщении.

Самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон в Великобритании и через воздушное пространство Дании и Швеции вошел в Финский залив, а затем в воздушное пространство Финляндии. Он летел на высоте около 10 км.

По информации Yle, RC-135W Rivet Joint является разведывательным самолетом, предназначенным для обнаружения и локализации радиолокационных и радиосигналов, а также анализа коммуникаций.

Основная цель таких полетов — сбор информации о военной деятельности наблюдаемой страны.

В декабре постоянный представитель РФ при Организации Договора о коллективной безопасности Виктор Васильев в интервью изданию «Союзники. ОДКБ» заявил, что НАТО копит силы на границе с Россией, угрожая разместить системы для ядерного оружия.

Ранее СМИ узнали о попытках НАТО увеличить присутствие в Эстонии.

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