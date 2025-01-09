Стало известно имя бойца ВСУ, погибшего в ножевом бою с якутом

Одесский солдат Дмитрий Масловский, известный по позывному «Кобра», оказался украинским военнослужащим, который проиграл в схватке на ножах штурмовику из Якутии Андрею Григорьеву. Об этом сообщает «Военная хроника» («ВХ»).

Масловский служил в 79-й десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины, сообщает «Военная хроника».

По данным издания, Масловский погиб 17 ноября 2024 года в районе населенного пункта Трудовое, расположенного в Донецкой народной республике.

Григорьев стал известен после того, как в интернете появилось видео, снятое камерой украинского военнослужащего во время попытки ВСУ провести контратаку на село Трудовое. Запись зафиксировала рукопашный бой между противниками, где российский штурмовик защищал свои позиции. На кадрах видны последние мгновения жизни украинского солдата, который в финале схватки умоляет российского бойца отпустить его и «позволить уйти с миром». Якутский штурмовик исполняет его просьбу и уходит. Позже россиянин рассказал, что, когда началась рукопашная, обоим бойцам стало ясно, что в живых останется только один.

Ранее глава Якутии заявил, что после схватки на ножах боец Тута взорвал склад ВСУ.