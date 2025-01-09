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Военный эксперт назвал главную цель последнего наступления ВСУ в Курской области

Полковник Литовкин: ВСУ пошли в наступление под Курском ради военной помощи НАТО
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Thomas Peter/Reuters

Предпринятые Вооруженными силами Украины (ВСУ) новые попытки наступлений в Курской области напрямую связаны с заседанием министров обороны НАТО в Рамштайне. Об этом «Ленте.ру» заявил полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Это происходит на фоне того, что в Рамштайне собираются министры обороны стран НАТО. И к этому событию надо было показать натовцам, что Украина — ого-го!» — отметил он.

Таким образом Киев пытается максимально стимулировать страны НАТО продолжать военную помощь Украине.

Недавно американский министр обороны Ллойд Остин в ходе заседания контактной группы, которое проходит на базе «Рамштайн» в Германии, объявил о выделении последнего пакета военной помощи Украине от администрации уходящего президента США Джо Байдена. Общая сумма пакета помощи Украине составит $500 млн.

Ранее Пентагон назвал общую сумму военной помощи, оказанную Украине союзниками с начала СВО.

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