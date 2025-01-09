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В Пентагоне утвердили планы поддержки Украины до 2027 года

Шеф Пентагона Остин: в Рамштайне утвердили план поддержки Киева до 2027 года
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Violeta Santos Moura/Reuters

Участники объединения по координации поставок вооружений Украине утвердили дорожные карты по восьми направлениям военного сотрудничества с украинской стороной. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на открытии 25-го заседания группы, которое проходит на авиабазе Рамштайн в Германии, передает ТАСС.

«Сегодня состоялось заседание лидеров группы коалиций с участием представителей 15 стран. Они утвердили дорожные карты «коалиций возможностей» до 2027 года», — заявил он.

По словам Остина, «коалиция возможностей» поможет продолжать обеспечивать нужды Киева на поле боя. Он добавил, что оборонное оснащение рассматривалось как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

До этого агентство Reuters писало, что в новый пакет помощи Киеву со стороны США на $500 млн долларов войдут ракеты ПВО, боеприпасы класса «воздух-земля» и оборудование для истребителей F-16.

Ранее в Пентагоне заявили, что приход к власти Трампа не отразится на военной помощи Киеву.

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