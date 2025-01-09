Стало известно, что войдет в новый пакет военной помощи США для Украины

Reuters: в пакет помощи Киеву от США войдут ракеты ПВО и оборудование для F-16

В новый пакет помощи Киеву со стороны США на $500 млн долларов войдут ракеты ПВО, боеприпасы класса «воздух-земля» и оборудование для истребителей F-16. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам источника агентства, действующий президент США Джо Байден на этой неделе объявит о введении новых санкций, направленных против России, в рамках мер по усилению военной мощности украинской стороны до инаугурации избранного президента Дональда Трампа.

Незадолго до этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна будет отправлять Украине военную помощь до последнего дня работы администрации президента Джо Байдена. Чиновник обратил внимание, что Вашингтон готов сделать все, чтобы Киев смог либо продолжать боевые действия в течение 2025 года, либо вести переговоры с Москвой с позиции силы.

Ранее в Пентагоне заявили, что приход к власти Трампа не отразится на военной помощи Киеву.