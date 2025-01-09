Власти Эстонии обеспокоились незнанием эстонского языка среди срочников

Власти Эстонии обеспокоены тем, что часть срочников не знают эстонский язык

Власти Эстонии обеспокоены тем, что часть срочников не знают эстонского языка. Об этом сообщает Postimees.

По данным источника, проблема во многом касается некоторых срочников, разговаривающих на русском языке.

Они утверждали, что до попадания в армию эстонский язык им встречался редко и не был необходим в постоянном использовании.

Недавно парламент Эстонии (Рийгикогу) перестал поддерживать русскоязычную версию сайта из-за якобы низкой посещаемости.

Тогда же телерадиокомпания ERR сообщала, что компания Civitta Estonia по заказу властей Эстонии проведет оценку необходимости дальнейшего использования русского языка в коммуникации госструктур. Министерство юстиции также заявляло, что перестанет переводить законы на русский язык.

Ранее в Эстонии предложили закрыть границу с Россией.