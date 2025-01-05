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Парламент Эстонии отказался от русскоязычной версии сайта

ERR: парламент Эстонии перестал поддерживать русскоязычную версию сайта
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George Trumpeter/Shutterstock/FOTODOM

Парламент Эстонии (Рийгикогу) перестал поддерживать русскоязычную версию сайта из-за якобы низкой посещаемости. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на пресс-службу парламента.

Отмечается, что решение о закрытии сайта приняли еще в ноябре.

Тогда же ERR сообщала, что компания Civitta Estonia по заказу властей Эстонии проведет оценку необходимости дальнейшего использования русского языка в коммуникации госструктур. Министерство юстиции также заявляло, что перестанет переводить законы на русский язык.

В конце декабря 2024 года экс-глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна должна в кратчайшие сроки закрыть границу с Россией. По его мнению, закрытие границы с Россией необходимо из-за «роста числа атак и нападений на подводные кабели».

Ранее сообщалось, что Эстония намерена оснастить системами наблюдения всю границу с Россией.

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