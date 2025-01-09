Пленный украинский солдат Михаил Костюк рассказал, что командование Вооруженных сил Украины бросило своих бойцов из-за отказа выполнить задания. Об этом пишет ТАСС.

По словам военного, его вместе с другими бойцами отправили в Сумскую область, где они остановились в заброшенном доме. Солдатам показали, как устанавливать противотанковые мины и позже поручили заминировать территорию. Однако солдаты отказались делать это.

«Нам сказали, что отказ не принимается. Когда мы возвращались, был сильный обстрел. <...> Мы не знали, что делать, и сдались», — отметил Костюк.

По его словам, командование попросту «кинуло» своих солдат. Боец добавил, что перед отправлением на фронт он не проходил почти никакого обучения. Также он отметил, как командиры запугивали мобилизованных украинцев.

На днях военкор Александр Коц написал, что эвакуационная группа ВСУ в Курской области не стала вывозить с передовой раненых солдат, а выбросила их в поле.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВСУ трансформировались в армию наемников.