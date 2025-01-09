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Глава Краснодарского края рассказал о последствиях ночной атаки беспилотников ВСУ

Кондратьев: обломки дрона повредили газопровод и дом в станице Петровской
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Inna Varenytsia/Reuters

В результате падения обломков дрона в станице Петровской Славянского района Краснодарского края в частном домовладении поврежден подводящий газопровод, кровля и выбиты окна. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

При этом из жильцов никто не пострадал, а расселение им не требуется, отметил он. На месте падений обломков работают экстренные и специальные службы.

«Поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому помочь жителям с восстановлением поврежденного имущества», — заключил Кондратьев.

Всего за ночь над Краснодарским краем сбили девять украинских беспилотников, сообщало Минобороны РФ. Помимо этого, пять дронов уничтожили над Белгородской областью и один — над Брянской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ Александр Бортников рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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