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Российский боец рассказал, как в Курахово зачищали многоэтажки от ВСУ

РИА Новости: многоэтажки в Курахово зачищали от ВСУ малыми штурмовыми группами
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Станислав Красильников/РИА Новости

Многоэтажные дома в микрорайоне Южный города Курахово в Донецкой народной республики зачищали от Вооруженных сил Украины малыми штурмовым группами. Об этом сообщил командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады 51-й армии Южной группировки войск с позывным «Боксер» в беседе с РИА Новости.

Военнослужащий отметил, что микрорайон состоит из 20 высотных домов, которые зачистили от ВСУ двумя штурмовыми группами по пять человек.

«Когда мы ворвались в подъезд, были встречены шквальным огнем. Бой длился где-то в течение 30 минут. Но это летели гранаты, свистели пули», — поделился он.

Командир группы подчеркнул, что такой бой в замкнутом пространстве был похож на «ад в миниатюре». В ходе зачистки он остался вдвоем с товарищем, остальные получили ранение и контузию. Со стороны ВСУ отстреливались и бросали гранаты трое человек, рассказал «Боксер». Несмотря на численное преимущество противника, российские штурмовики захватили эти позиции.

Украинских военнослужащих, которые просили оставить их в живых, брали в плен, добавил «Боксер».

6 января Минобороны России сообщило, что российские военные взяли город Курахово в ДНР под полный контроль. Активные бои за него продолжались последние два месяца. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что теперь «российские войска вышли на оперативный простор», и темпы освобождения Донецкой народной республики вырастут. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны РФ рассказали, как взятие Курахово поможет при защите Донецка.

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