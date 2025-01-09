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Израиль нанес удары по базе сирийских ВВС

Израильский самолет атаковал военный аэродром на юге Сирии
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Amir Cohen/Reuters

Израильская авиация нанесла удар по военному аэродрому, расположенному в южной части Сирии. Об этом, ссылаясь на информированный источник, сообщает РИА Новости.

Самолет военно-воздушных сил Израиля вошел в сирийское воздушное пространство и совершил пуск нескольких ракет по аэродрому Халхала на севере провинции Сувейда.

На территории военного аэродрома возник сильный пожар, слышатся звуки взрывов.

7 января в Турции заявили, что Израиль может захватить столицу Сирии Дамаск в целях противодействия политике Анкары в регионе и сохранения позиций курдских формирований в стране.

30 декабря армия Израиля вошла в город Аль-Баас на сирийских Голанских высотах.

16 декабря израильские войска атаковали системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии, расположенные в провинции Тартус.

Ранее Лавров призвал не допустить развала Сирии.

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