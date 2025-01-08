Вражеский дрон атаковал Брянскую область

В небе над Брянской областью был сбит вражеский дрон. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, БПЛА был ликвидирован силами ПВО (противовоздушной обороны). Чиновник уточнил, что в результате налета никто не пострадал, разрушений тоже нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Прошлые атаки беспилотников на Брянскую область были зафиксированы в ночь на 8 января. В общей сложности были уничтожены четыре БПЛА, которые атаковали регион в 4:54 и 6:06. При этих налетах также обошлось без пострадавших и разрушений. Богомаз выразил благодарность подразделениям ПВО.

Вечером 8 января в Белгороде обломки сбитого беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины упали на многоквартирный дом.

Ранее сообщалось о первом применении на СВО новейшей версии «кошмара ВСУ».