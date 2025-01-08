Пентагон отказал Украине в передаче вертолетов Black Hawk

США продолжают рассматривать просьбу Украины о предоставлении многоцелевых вертолетов Black Hawk и ищут подходящий для Киева тип боевых машин. Об этом заявил высокопоставленный представитель американского минобороны, пишет РИА Новости.

«У меня нет никаких объявлений по Black Hawk, но скажу, что мы слышим украинцев и работаем с ними, с партнерами и союзниками, чтобы найти такой тип вертолетов, который им нужен», — сказал он.

По его словам, у него нет информации о предоставлении Вооруженным силам Украины вертолетов от третьих стран. Также представитель Пентагона отметил, что США не согласовывали отправку Black Hawk Киеву и не выделяли на эти цели денежные средства.

До этого председатель парламентской комиссии по контролю над вооружениями и советник министра обороны Украины Александра Устинова заявила, что Киев просит США передать в распоряжение украинской армии вертолеты Black Hawk, поскольку их можно использовать, чтобы сбивать беспилотники. Она назвала способ уничтожения дронов с вертолета «самым простым и дешевым».

По данным издания The Hill, в случае передачи США Black Hawk Украине эти вертолеты «вряд ли будут опасны» для российских войск. Такие боевые машины часто оснащаются пулеметами калибра 7,62 мм или 7.50 мм, а также могут стрелять ракетами Hellfire или зенитными ракетами Stinger.

Ранее российские войска сбили американский вертолет Black Hawk на Украине.