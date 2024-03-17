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Российские войска сбили американский вертолет Black Hawk

Военкор Поддубный: ВС РФ сбили американский вертолет Black Hawk украинских войск

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Cherie Diez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военкор Евгений Поддубный сообщил в Telegram-канале, что российские военные сбили вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Black Hawk американского производства с десантом на борту.

По данным военкора, вертолет был уничтожен в районе украинского села Лукашовка. На борту могли находиться до 20 человек.

Поддубный уточнил, что ВСУ планировали высадку в российской Козинке, чтобы создать видимость контроля над населенным пунктом.

8 марта Минобороны РФ сообщало, что авиация и средства противовоздушной обороны (ПВО) России за неделю сбили истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины, пять крылатых ракет Storm Shadow, а также зенитную управляемую ракету Patriot.

13 марта сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили два украинских вертолета Ми-8 в Донецкой народной республике (ДНР).

В конце февраля средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки «Днепр» в связке ЗРК С-300 и «Бук-М2» сбили три самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении.

Ранее министерство обороны РФ сообщило о сбитом дроне ВСУ в Подмосковье.

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Операция на Украине
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