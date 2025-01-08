Командир механизированного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ), отказавшийся выполнять приказ руководства, выиграл процесс в украинском суде. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Согласно материалу издания, майор Константин К. не согласился с обвинением и заявил, что не мог выполнить приказ из-за недостатка личного состава и других сложностей. Он объяснил, что в декабре 2024 года в батальоне было всего 314 солдат из 758, то есть 41% от штатной численности. Из этих 314 солдат 33 даже не имели базовой общевойсковой подготовки, 38 нуждались в лечении, а некоторые просто отказались выполнять приказ.

Кроме того, по словам майора, батальон не успел пройти слаживание, а на подготовку личного состава было выделено всего четыре дня. Накануне батальон понес потери, что пагубно повлияло на моральное состояние солдат. Кроме того, возникли трудности с обеспечением транспортными средствами, бронетехникой и боеприпасами.

Как уточняет «Судебно-юридическая газета», майор докладывал о всех этих проблемах командованию бригады, однако реакции не последовало. Суд согласился с мнением военного, что выполнение боевой задачи в таких условиях невозможно, и закрыл дело.

В конце декабря британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис высказал мнение, что ВСУ разваливаются из-за серьезных кадровых проблем. Он считает, что Украина «находится на последнем издыхании»: лучшие солдаты ВСУ ликвидированы, ранены или истощены, а новобранцы не желают участвовать в боевых действиях.

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