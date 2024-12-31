Вооруженные силы Украины (ВСУ) разваливаются из-за серьезных кадровых проблем. С таким заявлением выступил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-канале.

По его мнению, Украина «находится на последнем издыхании». Лучшие солдаты ВСУ ликвидированы, ранены или истощены, а новобранцы не желают участвовать в боевых действиях, указал он.

По словам Меркуриса, у новоприбывших солдат нет решимости, которая была у добровольцев в начале конфликта.

«Очень молодые мужчины, которые могут быть скоро призваны, похоже, имеют самую низкую мотивацию из всех. И нет времени как-либо обучать этих солдат», — констатировал аналитик.

До этого он заявлял, что избранный президент США Дональд Трамп, вступая в переговоры с Россией, должен осознавать, что Москва в любом случае победит в конфликте на Украине. По его словам, Москва будет жестко отстаивать свои требования на возможных переговорах. Избранному президенту США следует быть готовым к тому, что Россия отвергнет его предложения о европейских войсках на Украине и заморозке членства Киева в НАТО.

Ранее Зеленский поблагодарил США за помощь «в критический момент».