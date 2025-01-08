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Генсек НАТО прибудет на базу Рамштайн для переговоров по Украине

Генсек НАТО Рютте примет участие в заседании контактной группы по Украине в ФРГ
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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие во встрече контактной группы по Украине под председательством США на американской авиабазе Рамштайн в Германии 9 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы альянса, передает РИА Новости.

Отмечается, что после встречи глава Североатлантического альянса также планирует посетить запущенное в конце прошлого года командование организации по координации военной помощи Украине и подготовке украинских военнослужащих в германском Висбадене.

Как заявляли в Пентагоне, контактная группа по поддержке Украины 9 января утвердит военные потребности вооруженных сил республики в воздухе, на земле и на море до 2027 года.

В октябре прошлого года Рютте заявлял, что решение по созданию командования в Висбадене было принято на саммите в Вашингтоне в июле.

Контактная группа по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group), также известная как «формат «Рамштайн»» представляет из себя международную коалицию, участники которой оказывают военную помощь Кеву в конфликте с Россией. В работе группы участвуют более 50 стран — все страны-члены НАТО, большинство государств Евросоюза и союзники из Африки и Азии.

Ранее в США ушла в отставку ведущий координатор поставок оружия Украине.

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