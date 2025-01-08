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Глава Минобороны США не планирует посещать Украину

Пентагон: у главы МО США пока не запланирован визит на Украину перед уходом
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У министра обороны США Ллойда Остина пока не запланирован визит на Украину перед уходом администрации действующего американского президента Джо Байдена. Об этом РИА Новости заявили в Пентагоне.

«У нас нет для объявления дальнейших планов по поездкам», — сообщил агентству представитель американского военного ведомства.

Собеседник агентства также подтвердил, что шеф Пентагона лично посетит Германию для участия в последней для себя встрече контактной группы по Украине, которая пройдет 9 января.

Контактная группа по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group), также известная как «формат «Рамштайн»», представляет собой международную коалицию, участники которой оказывают военную помощь Киеву в конфликте с Россией. В работе группы участвуют более 50 стран – все страны-члены НАТО, большинство государств Евросоюза и союзники из Африки и Азии.

В Пентагоне также уточнили, что контактная группа по поддержке Украины 9 января утвердит военные потребности вооруженных сил республики в воздухе, на земле и на море до 2027 года.

В свою очередь глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что это 25-е заседание группы западных стран по координации поставок вооружений Украине на авиабазе Рамштайн в Германии может стать последним для уходящей администрации действующего президента США Джо Байдена.

Среди прочего стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет участие во встрече Рамштайн 9 января.

Ранее в США раскрыли, сколько продержится Украина без помощи Вашингтона.

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