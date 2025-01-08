В США рассказали, какую уязвимость Британии подчеркнул удар «Орешником»

Испытание ракеты «Орешник» подчеркнуло уязвимость Великобритании к баллистическим снарядам. Об этом заявил американский журнал Military Watch Magazine.

По данным авторов, британские системы противоракетной обороны не смогут справиться со снарядами, предназначенными для дальних или более сложных атак. При этом журналисты напомнили, что союзники Британии по НАТО уже выражали свою озабоченность из-за подобных систем.

21 ноября 2024 года президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории РФ. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт назвал наиболее перспективное оружие России в 2025 году.