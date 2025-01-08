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В Венесуэле задержали трех наемников с Украины

Мадуро: троих наемников с Украины, готовивших теракты, задержали в Венесуэле
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Fausto Torrealba/Reuters

Венесуэльские власти сообщили о задержании группы иностранных наемников, планировавших террористические атаки в стране. По словам президента Николаса Мадуро, среди задержанных были трое граждан Украины, прибывших из зоны боевых действий, пишет РИА Новости.

«Только сегодня мы захватили 7 иностранных наемников, в том числе двух важных наемников из Соединенных Штатов... два колумбийских киллера были захвачены в разных частях страны, и трое наемников, приехавших из Украины с украинской войны, чтобы принести насилие в страну... Они прибыли, чтобы совершить террористические акции», - заявил Мадуро.

Венесуэльский лидер подчеркнул исключительную важность задержанных, назвав их «наемниками высшего уровня, каких еще не ловили в Венесуэле». Он выразил уверенность в том, что в ближайшее время они предоставят признательные показания и раскроют свои планы.

По словам Мадуро, в период с ноября по декабрь было задержано 125 иностранных наемников из 25 стран, прибывших в Венесуэлу для совершения террористических актов. В связи с этим он призвал отряды народного ополчения, которым он привел к присяге, к повышенной бдительности и защите родины.

Накануне Мадуро рассказал, что арестованный в Венесуэле аргентинский жандарм Науэль Агустин Гальо собирался совершить покушение на вице-президента страны Делси Родригес.

Ранее политолог оценил вероятность госпереворота в Венесуэле.

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