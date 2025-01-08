СК завершил расследование дела против трех взятых в плен под Курском военных ВСУ

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении трех взятых в плен в Курской области военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, военнослужащие 91-го отдельного противотанкового дивизиона ВСУ вторглись на территорию российского региона 12 августа. Они были вооружены автоматами АК-74, переносными противотанковыми ракетными комплексами «Джавеллин» и взрывными устройствами. Российские войска взяли бойцов ВСУ в плен 11 сентября, уточнили в ведомстве.

В СК отметили, что украинские военнослужащие, находясь в Суджанском и Кореневском районах Курской области, запугивали местное население. По информации ведомства, бойцы ВСУ также занимали частные домовладения, запрещали передвижение гражданским, а также открывали огонь по российским военнослужащим и мирным жителям.

5 января следователи завершили расследование по уголовному делу в отношении двух солдат ВСУ, вторгшихся в Курскую область. Выяснилось, что военные, имея при себе автоматы АК-74 и АКМ, полуавтоматические снайперские винтовки UAR-10M и взрывные устройства 29 августа прошлого года вторглись в российский регион.

Ранее СК выяснил, кто ударил по машине российских журналистов в ДНР.