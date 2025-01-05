Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК завершил расследование дела против взятых в плен в Курской области солдат ВСУ

Против двух взятых в плен в Курской области военных ВСУ завершили расследование
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следователи завершили расследование по уголовному делу в отношении двух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся в Курскую область. Об этом сообщает СК России.

«За период нахождения Игнатенко и Маслюкова на территории Глушковского и Кореневского районов Курской области указанные лица запугивали местное население, под угрозой применения оружия занимали частные домовладения, запрещали передвигаться гражданскому населению, открывали огонь на поражение по мирному населению», — отмечается в публикации.

Выяснилось, что Игнатенко и Маслюков, имея при себе автоматы АК-74 и АКМ, полуавтоматические снайперские винтовки UAR-10M и взрывные устройства 29 августа прошлого года вторглись в Курскую область. 26 сентября их взяли в плен, в данный момент они находятся в месте содержания военнопленных.

В конце декабря пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что специалисты завершили расследование дела о терактах в Курской области, возбужденного в отношении четырех пленных украинских военнослужащих.

Ранее пленный украинский солдат рассказал, как они с сослуживцами занимались мародерством на территории Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами