СК завершил расследование дела против взятых в плен в Курской области солдат ВСУ

Против двух взятых в плен в Курской области военных ВСУ завершили расследование

Следователи завершили расследование по уголовному делу в отношении двух солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся в Курскую область. Об этом сообщает СК России.

«За период нахождения Игнатенко и Маслюкова на территории Глушковского и Кореневского районов Курской области указанные лица запугивали местное население, под угрозой применения оружия занимали частные домовладения, запрещали передвигаться гражданскому населению, открывали огонь на поражение по мирному населению», — отмечается в публикации.

Выяснилось, что Игнатенко и Маслюков, имея при себе автоматы АК-74 и АКМ, полуавтоматические снайперские винтовки UAR-10M и взрывные устройства 29 августа прошлого года вторглись в Курскую область. 26 сентября их взяли в плен, в данный момент они находятся в месте содержания военнопленных.

В конце декабря пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что специалисты завершили расследование дела о терактах в Курской области, возбужденного в отношении четырех пленных украинских военнослужащих.

Ранее пленный украинский солдат рассказал, как они с сослуживцами занимались мародерством на территории Курской области.