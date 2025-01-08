Губернатор подтвердил падение обломков на промышленный объект в Энгельсе

Промышленное предприятие в Саратовской области повреждено после атаки БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Есть повреждения на одном из промышленных предприятий. По предварительной информации, никто не пострадал», — рассказал чиновник.

10 декабря дроны ВСУ пытались атаковать военный аэродром в Саратовской области.

В ночь на 8 декабря Бусаргин предупредил о возможной атаке дронов, ссылаясь на информацию от Минобороны. Он уточнил, что для предотвращения угрозы в регионе были активированы системы оповещения, а все экстренные службы приведены в полную готовность.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее из-за атаки БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе.