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Стали известны повреждения в Энгельсе в результате атаки БПЛА

Бусаргин: из-за атаки БПЛА поврежден многоэтажный дом в Энгельсе

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки БПЛА на Энгельс был поврежден многоэтажный дом.

«В результате атаки БПЛА есть повреждение многоэтажного дома на улице Пушкина в Энгельсе. К счастью, пострадавших нет», — поделился глава региона.

Он добавил, что на время обследования здания всех жильцов эвакуировали. На месте работают экстренные службы и спасатели.

До этого Telegram-канал SHOT опубликовал видео падения обломков сбитого беспилотника в Энгельсе Саратовской области.

Обломки дрона упали на парковку жилого дома в Энгельсе. Вследствие падения БПЛА повреждены крыша дома, квартира на верхнем этаже и более десяти автомобилей.

26 августа губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотники над городами Саратов и Энгельс, их обломки попали в жилые дома.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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Атаки БПЛА на Россию
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