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Раскрыты суточные потери ВСУ в боях против группировки российских войск «Центр»

Минобороны РФ: бойцы группировки «Центр» за сутки уничтожили до 510 военных ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Центр» в течение суток ликвидировали до 510 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что военнослужащие страны улучшили тактическое положение на поле боя и отразили 12 контратак со стороны украинских формирований. Также им удалось нанести поражение личному составу и технике семи бригад ВСУ, двух бригад Национальной гвардии Украины и одной бригады Национальной полиции Украины. Подвергшиеся ударам места скопления украинских войск находились в районе 10 населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР), включая город Дзержинск и поселок Пантелеймоновка.

«Противник потерял до 510 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard производства ФРГ, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера M113 производства США, пять других боевых бронированных машин», — говорится в заявлении.

Еще солдаты группировки «Центр» вывели из строя девять автомобилей ВСУ, одну станцию радиоэлектронной борьбы и шесть гаубиц. Кроме того, украинские формирования лишились одной самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные лишили бойцов ВСУ возможности обстреливать Донецк из артиллерийских орудий.

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